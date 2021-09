Morto a Messina un allevatore di bestiame colpito da un bovino

Un uomo di 48 anni che si occupava di allevamento di bovini e commercio di carne macellata è morto in ospedale a Messina dopo essere stato colpito da uno degli animali con gli zoccoli. L'incidente era avvenuto a Canicattì, nell'Agrigentino, alcuni giorni fa. Dall'ospedale di Canicattì l'uomo, gravemente ferito, era stato trasferito in elisoccorso in una struttura più attrezzata e quindi a Messina dove è rimasto ricoverato per circa due settimane. Dopo diversi giorni di coma senza mai riprendere conoscenza il 48enne è deceduto.

Su quanto accaduto ha aperto un'inchiesta la Procura di Agrigento competente per territorio.