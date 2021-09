Uccise la madre della ex, 22enne condannato a 30 anni in Appello

La donna fu uccisa a coltellate davanti al portone di casa il 27 novembre 2018. La difesa ha preannunciato ricorso in Cassazione

Giuseppe Lanteri, 22enne di Avola (Siracusa), è stato condannato in appello a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Loredana Lopiano, infermiera, madre della sua ex fidanzata. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado del gup del Tribunale di Siracusa del 2019.

L'avvocato del 22enne aveva chiesto per il suo cliente l'assoluzione in quanto ritenuto infermo di mente. Nella perizia del consulente nominato dal gup è indicato che il 22enne è affetto da epilessia e "al momento dei fatti presentava lievemente scemata la capacità di intendere e di volere". La difesa ha preannunciato ricorso in Cassazione.

L'omicidio

La donna fu uccisa a coltellate davanti al portone di casa il 27 novembre 2018. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo avrebbe ucciso a causa del risentimento covato nei confronti della ex dopo la fine della loro relazione. Il giovane si sarebbe presentato a casa della ragazza armato di coltello, ma ad aprirgli la porta era stata la madre di lei, colpita con diversi fendenti.