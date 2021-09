'Monza is calling', il video di Verstappen a Palermo in vista del GP

Max Verstappen in giro per le strade di Palermo con la sua monoposto. L'inaspettata corsa è stata realizzata nel video 'Ciao Palermo, Monza is coming' realizzato in occasione del Gran Premio d'Italia a Monza che si svolgerà domenica 12 settembre alle 15.

Il video

Nel filmato Verstappen guida la sua F1 RB7 attraversando i luoghi più iconici del capoluogo siciliano: dal mercato di Ballarò, fino alla spiaggia di Mondello. Alla fine la monoposto raggiunge il team Red Bull Racing Honda, 'imbarcandosi' poi per il viaggio che la porterà al Gran Premio d'Italia.