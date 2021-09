Minacce e percosse alla ex, arrestato a Siracusa

L’uomo ha anche incendiato il motorino del padre della ex fidanzata. È stato arrestato mentre tentava di entrare a casa della vittima

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato, per atti persecutori, un 37enne che continuava a vessare l’ex fidanzata nonostante la fine della loro relazione. Secondo la ricostruzione dei militari, la ragazza aveva interrotto il rapporto dopo essere stata oggetto di ripetute percosse e minacce da parte dell'uomo. La vittima, che viveva una condizione di ansia e paura, ha trovato il coraggio di denunciare, nelle scorse settimane, il suo ex fidanzato.

L’arresto

L’uomo, palermitano, malgrado le denunce, non ha desistito mostrando un atteggiamento più aggressivo, fino a quando ha incendiato il motorino del padre della ex fidanzata, ed il giorno successivo si è presentato sotto casa della donna, dove sono giunti i carabinieri che hanno fermato lo stalker mentre cercava di entrare nell'abitazione della vittima.