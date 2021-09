Palermo, le 4 mostre da non perdere a settembre

Settembre ricco di mostre a Palermo. Protagonisti artisti affermati e giovani emergenti, che tramite le loro opere toccano delicati temi di attualità, come “Inquinamento”, esposizione curata da Francesco Scorsone sui risvolti ambientali del progresso, oppure “Toccami”, dove dieci ragazzi under 18 affrontano nei loro lavori il disagio creato dal lockdown e dalla pandemia. Continua fino a fine mese, invece, “Terrasanta - viaggio immaginario di un principe pellegrino” presso l’Orto Botanico.

Mostre Settembre 2021

“Inquinamento”

L’inquinamento è uno dei principali problemi creati dal progresso e dal benessere. Le sostanze inquinanti alterano l’aria, l’acqua e il suolo, rischiando di compromettere gli ecosistemi e la salute dell’intero pianeta. Un tema a cui gli artisti Antonella Affronti, Luciana Anelli, Gaetano Barbarotto, Alessandro Bronzini, Elio Corrao, Ivana Di Pisa e Gery Scalzo vogliono dare rilevanza attraverso le loro opere raccolte nella mostra “Inquinamento”, a cura di Francesco Scorsone, fruibile fino al 31 ottobre 2021 presso la Reggia Borbonica di Ficuzza dalle ore 9.00 alle 19.00.

“Toccami”

Dieci artisti under 18, provenienti da tutta Italia, che attraverso dieci opere raccontano il disagio e le sensazioni sperimentate durante il lockdown. Si chiama "Toccami, l'assenza di un abbraccio diventa arte", la mostra collettiva che verrà allestita lungo via Seminario Italo Albanese, nel centro storico di Palermo, nel corso di una due giorni in programma il 3 e il 4 settembre, dalle 18 alle 24. L’esposizione, ideata e curata da Rosa Di Stefano, verrà inaugurata venerdì 3 settembre alle 20 alla presenza del vicesindaco Fabio Giambrone.

“Catarsi”

Mercoledì 1 settembre è stata inaugurata la mostra “Catarsi”, che raccoglie le opere dell’artista Roberto Fontana. Punto di partenza dell’esposizione è una serie di dipinti che rappresentano la figura umana documentata attraverso gli autoritratti declinati in varie forme ed espressioni. La mostra, curata da Marco Cocciola e patrocinata dalla Regione Siciliana, è visitabile presso lo Spazio Almareni di via Lo Jacono 13, a Palermo, fino al 19 settembre.

“Terrasanta - viaggio immaginario di un principe pellegrino”

Continua fino al 29 settembre, all’Orto Botanico in via Lincoln, l’esposizione “Terrasanta - viaggio immaginario di un principe pellegrino”, curata da Maria Chiara Di Trapani, e realizzata in collaborazione con Unipa e con il supporto di CoopCulture. La mostra presenta il lavoro visionario di Antonio Monroy, erede del nobile nobile Ferdinando Monroy, principe di Pandolfina e conte di Ranchibile, vissuto in Sicilia nell’Ottocento. Quest’ultimo, come voto per grazia ricevuta, decise di andare a Gerusalemme, ma senza mai lasciare la sua tenuta palermitana. La leggenda vuole dunque che Don Ferdinando camminò un anno e mezzo nel suo giardino, coprendo 3815 km. Ne nasce una serie di acquerelli densi di significati simbolici che ripercorrono idealmente il viaggio dall’isola alla Terrasanta.