Sette chili di hashish nascosti nel muro, 4 arresti a Siracusa

Lo stupefacente, per un totale di sette chilogrammi, era custodito in un’intercapedine ricavata nel muro. Gli agenti hanno trovato anche 14 grammi di cocaina. Tre degli arrestati sono stati posti ai domiciliari, il quarto è stato condotto invece in carcere

Quattro persone, due uomini e due donne, di età compresa tra i 22 e i 43 anni, sono stati arrestati a Siracusa dagli agenti della Squadra mobile per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione nell’abitazione di uno degli indagati, il cane poliziotto App, dell'Unità cinofila della Questura di Catania, ha individuato in una credenza, realizzata ricavando un'intercapedine all'interno del muro, sette confezioni sottovuoto di hashish, per un peso di circa 7 chilogrammi. Gli agenti hanno trovato anche 14 grammi di cocaina. Tre degli arrestati sono stati posti ai domiciliari, il quarto è stato condotto invece in carcere.