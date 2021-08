Tremestieri, tentano di rubare una barca: cinque arrestati

Cinque persone, una donna e quattro uomini, sono state arrestate a Tremestrieri, in provincia di Messina, all'alba di ieri per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, l'obiettivo era una barca della lunghezza di 3,5 metri.

Il tentativo di furto

Due dei componenti della banda sono riusciti a disancorare l'imbarcazione dal muro di pietra a cui era assicurata con una grossa catena. Poi, mentre stavano per allontanarsi via mare, sono stati sorpresi dalle urla del proprietario e sono scappati con gli abiti ancora bagnati, raggiungendo gli altri tre complici che li aspettavano a bordo di un'auto. Poco dopo la fuga è stata interrotta dall'intervento dei poliziotti.