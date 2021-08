Omicidio Acitrezza, amiche di Vanessa: "Presa per i capelli e uccisa"

"L’ha presa per i capelli e ha iniziato a spararle". È il racconto di una delle amiche di Vanessa Zappalà, la ragazza di 26 anni uccisa a colpi di arma da fuoco dall'ex fidanzato , Antonino Sciuto, trovato impiccato poche ore dopo. La giovane, secondo quanto riporta il Corriere della Sera , ha raccontato che "Antonino è arrivato con la macchina e quando Vanessa se n’è accorta gli ha detto 'vattene via perché chiamo il maresciallo'. Ci siamo allontanati e lui ci ha inseguito a piedi". Non molto distante c’era anche una cugina, ora sotto choc. "Mia figlia è sconvolta, ha visto qualcosa di tremendo, dovrà riprendersi", spiega il padre.

La denuncia del padre a giugno

Nel corso dell’indagine precedente all'omicidio sono stati sentiti anche alcuni parenti e amici. Una cugina di Vanessa ha raccontato di aver visto Antonino fermo davanti all’abitazione dell’ex, dove non avrebbe dovuto essere: "Lei mi aveva detto di avvisarla se avessi notato Sciuto vicino a casa sua o al lavoro, al panificio. E così l’ho subito allertata". Era il 2 giugno, dieci giorni dopo Sciuto veniva arrestato e messo ai domiciliari su richiesta dalla Procura. Il padre di Vanessa, Carmelo Zappalà, lo aveva denunciato riferendo agli investigatori che "la aspetta, la pedina, mia figlia non esce più di casa perché ha paura". L’8 giugno il genitore ha messo a verbale che "circa 15 giorni fa io e mia figlia siamo andati a San Giovanni la Punta a casa di Antonino Sciuto, sperando di mettere fine a questa storia. C’erano anche i suoi genitori, che io avevo contattato al telefono. Abbiamo cercato un approccio conciliatore. Alla fine di tutti i discorsi, andandocene, ho detto al padre di Antonino che se lo vedevo ancora gironzolare intorno a mia figlia, sia da noi che al panificio, lo avrei denunciato. Il padre non mi ha risposto, Antonino invece mi guardato e mi ha detto in faccia: 'Domani mi porto l’ombrellone e mi piazzo davanti al panificio, ti ci accompagno io dalle guardie'".