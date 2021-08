Agrigento, no vax pentita lancia appello dall'ospedale: "Vaccinatevi"

Una no-vax pentita, Maria Paola Grisafi, 56enne di Caltabellotta ricoverata al Covid-Hospital di Ribera (Agrigento), lancia un accorato appello a quanti rifiutano ancora il vaccino, pubblicando un video su Facebook. "Sono stata malissimo. Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. E' una malattia bruttissima. Si sta malissimo, se si riesce a superarlo. Tutti quelli che siamo qua siamo tutti senza vaccino e abbiamo sbagliato tutti, siamo pentiti. Il Covid è una cosa bruttissima, si sta malissimo", ha detto in lacrime. Per poi ringraziare il medico che la sta curando. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)