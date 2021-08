Enna, arrestati in flagranza 2 piromani intenti ad appiccare incendio

A notarli in un'area boschiva protetta nella zona dei Monti Nebrodi è stata una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari i due hanno tentato la fuga, ma sono stati subito bloccati. Sono stati trovati in possesso di alcune taniche di carburante e vari accendini

Nell’ambito dei serrati controlli a seguito della drammatica situazione causata dagli estesi incendi divampati negli ultimi giorni in Sicilia, i carabinieri di Troina, nell’Ennese, hanno arrestato in flagranza di reato due piromani intenti ad appiccare le fiamme nella zona dei Monti Nebrodi, in un’area boschiva protetta facente parte di un parco naturale. In manette un pregiudicato 80enne originario di Cesarò e un 25enne albanese, entrambi allevatori.