Incendi, Protezione Civile del Firuli in missione in Sicilia

Questa mattina in Sicilia sono arrivate le quattro squadre della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, composte da 12 volontari e due funzionari, partite ieri dalla sede di Palmanova in direzione Sicilia, in particolare nella provincia di Catania per fornire un supporto nell'emergenza causata dagli incendi. Sull'isola ci sono anche quattro mezzi operativi per l'antincendio boschivo. La missione regionale nel suo complesso avrà una durata prevista di 10 giorni. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Aiuti dalla Lombardia

Invece, sono 13 gli operatori dell'Antincendio Boschivo della Protezione civile della Lombardia che in queste ore, su richiesta del Dipartimento Nazionale, sono impegnati in Sicilia nelle zone colpite dagli incendi per dare il loro contributo nello spegnimento dei roghi. A essi, come spiega una nota della Regione, si aggiungono tre automezzi inviati sul posto (a completamento su strada ci saranno anche un pulmino nove posti per trasporto personale e un Pick-up).