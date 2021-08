Incendi, Mario Draghi firma dpcm: mobilitazione per Sicilia

Impegnati 806 pompieri

Inoltre, con il raddoppio dei turni di servizio, sono 806 i vigili del fuoco impegnati oggi in Sicilia per fronteggiare l'emergenza: 119 squadre in tutto che operano con 212 mezzi antincendio. Effettuati nelle ultime 12 ore - informa il corpo - 232 interventi per incendi, 76 quelli in atto alle ore 11.

L'incendio nell'Ennese

Numeri importanti. Visto che l'emergenza continua. Infatti, bruciano da tre giorni i boschi da Valguarnera a Piazza Armerina. L'incendio ha un fronte vasto ed è a pochi chilometri dal centro abitato di Aidone. Tanti i mezzi a presidio delle masserie, una delle quali ieri è stata fatta sgomberare, animali compresi. Sul posto un Canadair, e se ne attende un altro, e un elicottero. Difficile l'intervento da terra.