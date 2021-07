Incendi Sicilia, le fiamme assediano le province di Catania e Siracusa

Continuano gli incendi in Sicilia, i roghi hanno devastato una vasta area del territorio Siracusano. Le squadre dei vigili del fuoco, nel corso della notte, sono dovuti intervenire sia nelle zone montane sia nelle località balneari, messe sotto assedio dai numerosi incendi di matrice dolosa. Ieri 150 persone bloccate dagli incendi in due zone marinare di Catania sono state salvate dai mezzi navali e dal personale della Capitaneria di porto.

Incendi nel Siracusano: famiglie allontanate dalle abitazioni

Nel Siracusano le fiamme si sono originate in prossimità dei monti Climiti, ed ancora a Noto, Francofonte, Buccheri, Augusta ed Agnone bagni. Alcune famiglie, per motivi di sicurezza, sono state fatte evacuare dalle loro case ma, secondo il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa l'emergenza non è ancora finita. "Il livello di attenzione caratterizzato da elevata pericolosità per il rischio incendi – spiegano dal comando di Siracusa – perdurerà anche nei prossimi giorni".

I roghi a Catania

Anche Catania è stata colpita dagli incendi, in particolare la zona del rione Fossa Creta, dove ieri diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Nell'area si è alzata un'intensa nube di fumo. Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare "Le Capannine" del lungomare della Plaia. Nella zona sono stati segnalati altri 15 incendi nella zona fra Paternò, Ragalna e Biancavilla e 14 nel Calatino. Sempre nella giornata di ieri 150 persone, bloccate dagli incendi in due zone marinare di Catania, sono state salvate dai mezzi navali e dal personale della Capitaneria di porto. Per sfuggire ai roghi si sono infatti recate sulla spiaggia, dove sono state soccorse dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza. Le persone soccorse provengono dai villaggi Primosole e Azzurro: alcuni di loro hanno perso la casa e sono stati ospitati nel Palazzetto dello sport di piazza Spedini, messo a disposizione dal Comune.