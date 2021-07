Investì e uccise pedone a Siracusa, si costituisce 35enne

Si è costituito in procura l'uomo che a bordo della sua moto sabato scorso ha investito e ucciso un settantenne in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa. Il 35enne è ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Interrogato dal sostituto procuratore Andrea Palmieri, l'uomo ha detto di essere scappato per paura. Nell'incidente è caduto, ma invece di verificare le condizioni della persona investita, è fuggito. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente anche con l'utilizzo delle immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. Il pm ha disposto il sequestro della moto e del casco.