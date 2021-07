Investito da scooter mentre attraversa strada, morto a Siracusa

Alcuni passanti hanno avvisato il 118, ma i sanitari hanno potuto fare ben poco per salvare la vita all'uomo deceduto poco dopo essere arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I

Un uomo è morto ieri sera, intorno alle 21:30, in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa, mentre stava attraversando la strada, dopo essere stato investito da uno scooter. Violento l'impatto. Sul posto gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi.

La vicenda

Secondo la ricostruzione degli agenti la vittima era un senzatetto. Il conducente della moto non si è fermato per prestare soccorsi. Alcuni passanti hanno avvisato il 118, ma i sanitari hanno potuto fare ben poco per salvare la vita all'uomo deceduto poco dopo essere arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. La polizia municipale sta analizzando i filmati delle telecamere degli impianti di video sorveglianza della zona per risalire al conducente della moto.