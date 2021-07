Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 386 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.583 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 23 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 144. In isolamento domiciliare 4.242 persone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:00 - In Sicilia 386 nuovi casi su 9.583 tamponi

Sono 386 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.583 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 23 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 144. In isolamento domiciliare 4.242 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 5.071.669 tamponi. L'incidenza sale al 4%. I guariti sono 117 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono morti Il totale dei decessi resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006. Sul fronte ospedaliero c'è la risalita dei ricoverati che sono adesso 167, mentre sono 23 quelli in terapia intensiva. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo torna in testa con 80 casi, seguono Caltanissetta con 78, Catania con 66. E ancora: Agrigento 59, Siracusa 43, Trapani 26, Enna 20, Ragusa 10, Messina quattro.