Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 219 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.850 tamponi processati nell'isola.

6:58 - In Sicilia 219 i nuovi positivi, nessun decesso

Sono 219 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.850 tamponi processati nell'isola. L'incidenza si attesta poco sopra l'1,8% e quasi raddoppia rispetto agli ultimi giorni. Sul fronte dei positivi totali il numero degli infetti in Sicilia risale a 3.457 facendo segnare 100 casi in più nonostante i 119 guariti delle ultime ore. Non si registrano nuove vittime e dunque il totale resta di 5.987. Sul fronte ospedaliero sono 148 i ricoverati 20 dei quali in terapia intensiva dove da tre giorni ormai si registra una crescita costante anche se di un solo caso ogni 24 ore. Sul fronte del contagio nelle singole province Catania torna in testa con 52 casi seguita da Palermo 44, Caltanissetta 38,Ragusa 29. Trapani ne fa registrare 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna otto e Messina cinque.