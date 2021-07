Imen Jane, polemica dopo la laurea per le storie con Francesca Mapelli

L’amica della 26enne, durante un soggiorno a Palermo, ha commentato la risposta di una commessa in un balneare che, alla domanda della ragazza che non sapeva la storia del negozio, affermava di non essere pagata abbastanza per informarsi sul posto: “Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica”

Imen Jane (all’anagrafe Imen Boulahrajan), 26enne di origini marocchine diventata star sui social grazie alle spiegazioni “semplici” di concetti di economia complessi, al centro delle polemiche lo scorso anno dopo che Dagospia aveva smascherato il fatto che non avesse una laurea in economia, né in alcuna altra materia, è finita di nuovo in mezzo a una bufera social in seguito ad alcune stories pubblicate sul proprio profilo Instagram nella giornata di ieri insieme all’amica Francesca Mapelli. Quest’ultima, inserita anche lei da Forbes tra i talent under 30 da “tenere d’occhio” per il mondo dei media, ha commentato la risposta di una commessa in un balneare che, alla domanda della ragazza che non sapeva la storia del negozio, affermava di non essere pagata abbastanza per informarsi sul posto. Nella didascalia del video di Jane si sottolinea: “Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica”. La notizia viene riportata anche da il Fatto Quotidiano.

La vicenda

Imen Jane, a Palermo e insieme ad alcuni amici, ha raccontato il suo soggiorno. In una delle storie si vede una sua amica, Francesca Mapelli, parlare con il proprietario di un balneare. Nella didascalia di un video pubblicato si legge: “Qui mentre Francesca Mapelli racconta al proprietario del lido come ci sia rimasta male oggi quando una commessa non le ha saputo raccontare la storia del negozio. La ragazza ha risposto dicendo di non essere pagata abbastanza per informarsi. A quel punto Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica”. Nella clip si sente l’amica di Imen Jane dire: “Invece di tre euro all’ora te ne prendi trenta a fare la guida per Palermo a noi milanesi rompico*****“. La 26enne, a quel punto, le dà il cinque, in segno di approvazione per quanto appena detto. Una serie di affermazioni che ha generato un’ondata di polemiche sui social.