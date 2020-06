Imen Jane, la fondatrice di Will non sarebbe laureata in Economia

Il sito accusa l'influencer, famosa sui social per "insegnare l'economia in 15 secondi", di aver mentito sul titolo di studio. E spiega di aver chiesto all'università Bicocca se risultasse laureata e di non aver avuto risposta. In un video su Instagram la giovane ha affermato: "Ho tralasciato gli studi, adesso chiudo un ciclo. Chiedo scusa a chi ha visto in queste scelte qualcosa di offensivo"

Proprio sul social, nelle Stories, Imen Jane è intervenuta con un video raccontando che "sono stati mesi pesantissimi e concitati dove ho fatto esperienze incredibili. Tutto questo implica tempo e risorse che mi hanno portato a tralasciare gli studi". "Poche settimane fa ho deciso di riprendere un ciclo che avevo aperto e di chiuderlo”, spiega Imen Jane. “Mi spiace, chiedo scusa a chi ha visto in queste scelte qualcosa di offensivo”, ha concluso non facendo però riferimento esplicito alle accuse di Dagospia.

Iman Boulahrajane, in arte “Imen Jane”, famosa per “insegnare l’economia in 15 secondi” su Instagram e fondatrice della pagina di news Will, non solo non sarebbe "un’economista", ma non sarebbe nemmeno laureata in economia. Ad affermarlo è il sito Dagospia , che sottolinea come la giovane dichiarasse di aver quel titolo di studio nella biografia e in diverse interviste. Dopo l'uscita dell'articolo su Dagospia, dice ancora il sito, la ragazza avrebbe rimosso l'espressione "economista" dalla sua bio di Instagram.

Dagospia e i dubbi sulla laurea

Dagospia ha spiegato cosa ha fatto nascere nel giornale l'idea di fare verifiche sul tema: "Accade che in un evento online organizzato pochi giorni dalla banca d’affari Goldman Sachs, Imen Jane si presenti ancora una volta come economista", si legge, "ma tra gli spettatori qualcuno si insospettisca per il linguaggio non esattamente tecnico, e chieda alla relatrice: 'In cosa è laureata?'. A quella domanda, nessuna risposta". Il sito afferma di aver chiesto all’università Bicocca di Milano se Imen Jane risultasse laureata, e di non aver avuto risposta.

Chi è Imen Jane

Imen, 26 anni, è nata a Varese da genitori marocchini. Ha fondato una società, IS Media srl, che promuove il canale social “Will” dal gennaio 2020. La pagina spiega le notizie di politica e economia tramite card, stories e i video su IGTV. A marzo 2020 Imen Jane è anche entrata nella lista dei talenti under 30 della rivista Forbes. Will è riuscita a raccogliere finanziamenti per 1,2 milioni di euro da diversi investitori, e attualmente conta su 376mila follower su Instagram. In un'intervista a Donna Moderna, Imen aveva spiegato di essere "laureata in Economia ed amministrazione d’impresa".