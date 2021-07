Palermo, spara al padre durante una lite: arrestato 29enne

E' stato arrestato dalla polizia a Palermo per tentato omicidio E. P., 29 anni, che ieri, al culmine di una lite, ha sparato al padre, ferendolo in modo grave all'addome. Il 52enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Villa Sofia.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito la lite sarebbe scaturita da questioni legate alla proprietà dell'abitazione dove vive il 29enne. Dopo la sparatoria, avvenuta in strada, il ragazzo si è barricato in casa. In seguito i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e portarlo al commissariato. Le indagini della polizia sono coordinate dalla Procura di Palermo