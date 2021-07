Palermo, spara al padre durante una lite: 58enne in gravi condizioni

È avvenuto in via Barisano da Trani, dove sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo al pronto soccorso di Villa Sofia

Un uomo di 30 anni ha sparato un colpo di pistola contro suo padre, 58enne, ferendolo in maniera grave. È avvenuto in via Barisano da Trani, a Palermo, dove sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo al pronto soccorso di Villa Sofia. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe sparato al padre durante una lite familiare. Sull'accaduto indagano gli uomini della Squadra mobile.