Agrigento, Mareamico: "Allarme erosione alla collina del Caos". VIDEO

Allarme erosione marina e dissesto idrogeologico alla collina del Caos di Agrigento. Lo sostiene l'associazione Mareamico Agrigento in un post su Facebook: "L'erosione marina e il dissesto idrogeologico costituiscono un mix esplosivo per la collina che ha dato i natali a Luigi Pirandello, che arretra ad una velocità di 2 metri l'anno".

"A rischio la strada statale 640"

"La Regione Sicilia aveva stanziato 6 milioni di euro per monitorare la collina - riferisce l'associazione - ma a oggi nulla di concreto è stato realizzato per cercare di frenare questo lento ma costante arretramento della costa. Oltre che diverse case - spiega Mareamico -, rischia di crollare in mare anche la strada statale 640, che passa proprio sopra la collina e che in un tratto dista meno di 10 metri dalla frana".