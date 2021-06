Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Tra le categorie più colpite dagli effetti della pandemia ci sono i nostri giovani. I dati dell'Ilo ci forniscono un quadro chiaro e preoccupante: a causa della crisi, nel 2020 l'occupazione giovanile nel mondo è scesa di 8,7 punti percentuali mentre quella degli adulti si è ridotta di 3,7 punti percentuali". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, alla sessione plenaria del G20 del Lavoro a Catania, su transizione, scuola, lavoro e formazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Tra le categorie più colpite dagli effetti della pandemia ci sono i nostri giovani. I dati dell'Ilo ci forniscono un quadro chiaro e preoccupante: a causa della crisi, nel 2020 l'occupazione giovanile nel mondo è scesa di 8,7 punti percentuali mentre quella degli adulti si è ridotta di 3,7 punti percentuali". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, alla sessione plenaria del G20 del Lavoro a Catania, su transizione, scuola, lavoro e formazione. "Il G20 - ha ricordato il ministro - ha già evidenziato in passato come fosse necessario incrementare le opportunità di lavoro per i giovani, in particolare quelli a rischio di esclusione sociale ed economica. Ed ha fissato un ambizioso obiettivo di ridurre del 15% la percentuale dei Neets nelle nostre società. In Italia il problema dei ragazzi che non studiano e non lavorano è purtroppo particolarmente accentuato. Le misure messe in campo negli ultimi anni, grazie anche al sostegno dei Fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, hanno consentito di ridurne l'incidenza. Penso in particolare al programma Garanzia Giovani che - ha sottolineato Orlando - ha il pregio di aver messo in evidenza la necessità di un approccio tempestivo e sinergico al tema delle transizioni. Se il principio della Garanzia Giovani Europea per garantire transizioni rapide e soddisfacenti è quello che le politiche attive raggiungano i ragazzi non appena terminano o abbandonano il percorso scolastico, oggi il principio che dobbiamo affermare è che le istituzioni del mercato del lavoro debbano cooperare con quelle educative e formative sin dai primi stadi dei percorsi formativi".