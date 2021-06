Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo con 17, Catania 30, Messina quattro, Siracusa nove, Trapani zero, Ragusa 13, Agrigento due, Caltanissetta nove, Enna uno

7:17 - In Sicilia 85 contagi su 16.096 tamponi

Sono 85 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 16.096 tamponi processati, con un'incidenza che scende allo 0,5%. Le vittime sono due e il totale dei morti è 5.938. Il numero degli attuali positivi è di 5.509 con una diminuzione di 51 casi. I guariti sono 134. Negli ospedali i ricoverati sono 262, quelli nelle terapie intensive sono 25. La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo con 17, Catania 30, Messina quattro, Siracusa nove, Trapani zero, Ragusa 13, Agrigento due, Caltanissetta nove, Enna uno.