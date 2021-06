Ingegnere rapito ad Haiti, fonti: chiesto riscatto di 500mila dollari

L'ingegnere rapito

approfondimento

Ingegnere italiano rapito ad Haiti, sospetti su gang locale

Secondo quanto riferisce il sito lasicilia.it, Calì è stato assessore ai Lavori pubblici alla Provincia di Catania (dal 1995) nella giunta guidata da Nello Musumeci, attuale presidente della regione Sicilia, e poi mobility manager dello stesso Ente. Apprezzato ingegnere, è stato anche sub commissario per l'emergenza cenere lavica durante la violenta eruzione dell'Etna del 2002. Laureato a Catania, Calì si è poi specializzato al Politecnico di Torino. Ha alternato ruoli professionali in aziende (è stato dirigente della Cogei e capo missione in Togo per la Staim) a incarichi dirigenziali. Dopo l'assessorato è rimasto come esperto e consulente tecnico anche col successore Giuseppe Castiglione. Alla Provincia l'ingegnere è stato dirigente (Pianificazione territoriale, Protezione civile e Trasporti) per un decennio, fino al 2011. Prima di tornare in campo da "professionista imprenditore", come amava definirsi, in una società di costruzioni specializzata in lavori all'estero.