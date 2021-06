Covid Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri negli ospedali 507 ricoverati, 27 in meno rispetto a ieri, 56nelle terapie intensive, 3 in meno rispetto al bollettino precedente

Ieri 326 nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia su 15.857 tamponi processati, con una incidenza del 2% (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUL VACCINO).

10:23 - Vaccini: da domani al centro commerciale Poseidon a Carini

È prevista per domani l'apertura del centro Vaccinale di Carini al centro commerciale Poseidon. Il centro vaccinale si aggiunge in zona a quello di Cinisi ed è stato voluto dall'amministrazione comunale di Carini, che ha collaborato con il direttore generale dell'Asp 6, Daniela Faraoni. Non ci sarà nessuna inaugurazione, tengono a precisare dall'Asp, solo l'attivazione del Centro Vaccinale che è stato possibile ottenere anche grazie alle attrezzature di supporto - computer, stampanti, scrivanie - fornite dall'Amministrazione Comunale di Carini. "Adesso non ci sono più scuse - dice il sindaco, Giovì Monteleone - che ha voluto così rispondere al battage mediatico sollevato nelle settimane scorse a causa delle presunta scarsa affluenza degli aventi diritto al Vaccino residenti a Carini - Il problema della distanza dai centri vaccinali e il disagio che questo poteva provocare ad alcune fasce della popolazione è stato risolto. Ci aspettiamo, è sarà certamente così, che il senso civico dei Carinesi predomini e che si possano presto smentire le presunte scarse percentuali di vaccinati. Quindi sollecito i miei concittadini ad usare tutti gli strumenti messi a disposizione per prenotare il vaccino per gli aventi diritto.

8:20 - In Sicilia 326 nuovi casi su 15.857 tamponi

Sono 326 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15.857 tamponi processati, con una incidenza del 2 %. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 12, facendo salire il totale a 5.839. Il numero degli attuali positivi è di 9.488 con un decremento di 444 casi. I guariti sono 758. Negli ospedali i ricoverati sono 507, 27 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 56, 3 in meno rispetto al bollettino precedente. Questa la distribuzione di casi registrati per province: Palermo 23, Catania 163, Messina 18, Siracusa 19, Trapani 34, Ragusa 12, Agrigento 49, Caltanissetta 3, Enna 5.