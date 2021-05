Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Gli studenti dovranno essere muniti di una certificazione della scuola. "Per aspetti logistici e organizzativi - spiega il commissario per l'emergenza covid dell'area metropolitana di Catania, Pino Liberti - è stato deciso di posticipare di un giorno il coinvolgimento dei Pvt"

8:38 - Vaccini a Catania dosi per maturandi oggi solo in hub

La campagna vaccinale per i maturandi a Catania comincia oggi soltanto negli hub (Catania, Acireale, Misterbianco, Caltagirone, Sant'Agata Li Battiati). Da domani coinvolgerà anche i Pvt( Presidi vaccinali territoriali). Gli studenti dovranno essere muniti di una certificazione della scuola. "Per aspetti logistici e organizzativi - spiega il commissario per l'emergenza covid dell'area metropolitana di Catania, Pino Liberti - è stato deciso di posticipare di un giorno il coinvolgimento dei Pvt. Restano esclusi dalla campagna vaccinale rivolta ai maturandi i Pvo (Punti vaccinali ospedalieri) e le aziende ospedaliere". La campagna durerà un mese. Ai maturandi maggiorenni sarà somministrato un vaccino a vettore adenovirale. Per i minorenni è previsto un vaccino Rna.



7:16 - In Sicilia 372 nuovi casi su 19.335 tamponi

Sono 372 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 19.335 tamponi processati, con un'incidenza in discesa all'1,9%. I morti sono stati 11 e portano il totale a 5.758. Il numero degli attuali positivi è di 12.604. I guariti sono 773. Negli ospedali i ricoverati sono 668, quelli nelle terapie intensive sono 93. La distribuzione tra le province vede Palermo con 20 casi, Catania 139, Messina 31, Siracusa 20, Trapani 35, Ragusa 25, Agrigento 79, Caltanissetta cinque, Enna 18.