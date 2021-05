Migranti, riprese le operazioni di sbarco dalla Sea Eye a Pozzallo

Sono riprese stamattina a Pozzallo le operazioni di sbarco dei 141 migranti che erano rimasti a bordo della Sea Eye 4 e che hanno trascorso la notte sulla nave della Ong tedesca. Le operazioni erano state interrotte ieri a tarda sera per motivi di sicurezza dovuti all'arrivo del buio. Sull'imbarcazione erano presenti complessivamente 414 persone salvate durante sei interventi di soccorso nel mare Mediterraneo. I circa 150 migranti minori non accompagnati, sbarcati ieri sono stati già trasferiti in un centro del Ragusano. Gli altri migranti scesi dalla Sea Eye 4 sono stati accompagnati a bordo della nave quarantena Aurelia, rimasta in porto in attesa dell'imbarco delle altre 141 persone che sbarcheranno oggi.