Migranti, nave Sea Eye 4 a Pozzallo: oggi sbarcano minori e fragili

I 414 migranti a bordo della nave Sea Eye 4, tra i quali ci sono 150 minori, non verranno fatti sbarcare a Pozzallo tutti nella giornata di oggi. Dopo i controlli medici a bordo a opera della sanità marittima dell'Usmaf, e la 'libera pratica', i minori non accompagnati e i soggetti con fragilità verranno fatti scendere subito dalla nave. In banchina effettueranno il tampone rapido anticovid. Dopo le procedure di identificazione all'hotspot, i migranti verranno indirizzati al centro Don Pietro di contrada Cifali a Ragusa.

Domani saranno completate le procedure di sbarco

La nave probabilmente poi si allontanerà dalla banchina per completare le procedure di sbarco nella giornata di domani. La nave della Ong aveva ottenuto l'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro mercoledì scorso, in seguito all'evacuazione per motivi sanitari di un giovane avvenuta con una motovedetta della Capitaneria di porto al largo di Palermo. Prima di approdare nel Ragusano, l'imbarcazione ha dovuto fare il giro della Sicilia: inizialmente si era infatti diretta verso il porto di Palermo per poi fare rotta verso est lungo la costa jonica dopo aver ottenuto dalle autorità italiane un porto sicuro che era stato invece negato da quelle maltesi.