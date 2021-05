Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 411 i nuovi positivi a Covid-19 registrati nelle ultime ore in Sicilia, su 24.390 tamponi processati, con un'incidenza dell'1,7%. Le vittime sono state 22 e portano il totale a 5.689. Il numero degli attuali positivi è di 16.293. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:17 - In Sicilia 411 nuovi casi su 24.390 tamponi

Sono 411 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 24.390 tamponi processati, con una incidenza quasi del 1,7%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione anche oggi è quarta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 22 e portano il totale a 5.689. Il numero degli attuali positivi è di 16.293 con una diminuzione di 403 casi. I guariti oggi sono 792. Negli ospedali i ricoverati sono 894, 26 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 108, 4 in meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province vede in testa al contagio c'è Catania con 157 casi seguita da Palermo con 85, Trapani 52 poi Messina con 49, Agrigento 34, Ragusa 20, Siracusa 7, Caltanissetta 6, Enna 1.