Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: in 24 ore arrivate 2.128 persone

Sono proseguiti anche nella notte gli arrivi a Lampedusa, dove nell’arco di una giornata si sono registrati 20 sbarchi per un totale di 2.128 persone approdate sull'isola, tutte trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola. Poco prima di mezzanotte, una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie nazionalità, a 9 miglia dalla costa. In seguito, un'altra motovedetta ha trasbordato, lasciando l'imbarcazione alla deriva, altri 87 uomini intercettati a 15 miglia. Alle 3:20 sono sbarcati 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. In contemporanea, sono arrivati altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini.

La cabina di regia

Domenica il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha sentito il premier Mario Draghi in relazione alla nuova ondata di sbarchi. Si va verso la costituzione di una cabina di regia per affrontare il dossier, che vede coinvolti, oltre al Viminale, anche la Difesa e gli Esteri, allo scopo di pianificare misure condivise in vista dell’estate. Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha contattato il ministro Lamorgese auspicando un piano di interventi per evitare una escalation degli arrivi.