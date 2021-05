Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 167, quelle negli altri reparti sono 1.136 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 23.470

Nelle ultime ore in Sicilia si sono registrati 1.000 nuovi contagi a fronte di 27.029 tamponi processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 167, quelle negli altri reparti sono 1.136 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 23.470.

8:17 - In Sicilia mille nuovi contagi su 27.029 tamponi

Sono 1000 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.029 tamponi processati, con una incidenza del 3,7%. I morti sono stati 10 e portano il totale a 5.420. Il numero degli attuali positivi è di 24.773, con un decremento di 123 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.113. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 167, quelle negli altri reparti sono 1.136 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 23.470. La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 357 casi, Catania 193, Messina 93, Siracusa 106, Trapani 14, Ragusa 102, Caltanissetta 51, Agrigento 60, Enna 24.