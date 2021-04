Covid: provincia Palermo torna in parte arancione, città resta rossa

In provincia di Palermo un parziale miglioramento nel contenimento del contagio "non rende necessario mantenere la zona rossa per l'intera Provincia", spiega il governatore siciliano Nello Musumeci, confermando però il mantenimento della zona rossa (che scadeva oggi) per il capoluogo siciliano fino al 28 aprile. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN SICILIA)

I Comuni in zona rossa

La proroga della zona rossa riguarderà, oltre che 22 Comuni del Palermitano, anche Lampedusa e Linosa nell'Agrigentino e Acquaviva Platani nel Nisseno. Nuove zone rosse inoltre saranno istituite a Cattolica Eraclea (Agrigento), Gela nel Nisseno e Randazzo in provincia di Catania, a partire dal 24 aprile fino al 5 maggio.

I Comuni del Palermitano che resteranno in fascia rossa sono: Bagheria, Casteldaccia, Partinico, Giardinello, Borgetto, San Cipirello, Misilmeri, Baucina, Villafrati, Mezzojuso, Carini, Torretta, Cinisi, Termini Imerese, Lascari, Alimena, Giuliana, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Villabate, Monreale e Belmonte Mezzagno.