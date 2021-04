Incidente stradale a Ribera, muore motociclista

Tragedia a Ribera, in provincia di Agrigento. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di San Francesco, in pieno centro abitato. La vittima è Filippo Campanella, un motociclista di 26 anni. Il ragazzo potrebbe aver perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. I soccorsi sono stati immediati. Nei pressi del luogo dell'incidente è anche atterrato un elicottero del 118, con l'obiettivo di accelerare l'eventuale trasferimento in un ospedale attrezzato. I tentativi dei sanitari di rianimare il ragazzo, tuttavia, si sono rivelati inutili.

Le indagini

La dinamica dello schianto è tuttora al vaglio dei carabinieri. Sul luogo dell'incidente si è recato anche il sindaco Matteo Ruvolo, che ha cercato di rincuorare i familiari del giovane.