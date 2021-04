Covid, Palermo in zona rossa fino al 14 aprile

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci ha dichiarato Palermo zona rossa a causa dell'aggravarsi dei dati della città relativi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - L'EMERGENZA IN SICILIA). L'ordinanza parte dalla mezzanotte di oggi e dura fino al 14 aprile compreso.

L'ordinanza

Nell'ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci "trovano applicazione nel comune di Palermo le disposizioni nazionali per le zone rosse". Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali quindi l'attività scolastica e didattica sarà in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la Dad. Le misure - dice la Regione - sono state adottate a seguito della richiesta del sindaco di Palermo di disporre provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto all'attuale "zona arancione" e dopo la relazione in tal senso del commissario ad acta per l'emergenza Covid dell'area metropolitana di Palermo.

Musumeci: "Crescente pressione sui reparti di terapia intensiva"

Musumeci ieri aveva preannunciato la decisione: "Abbiamo registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi nella città di Palermo, con una conseguente crescente pressione sui reparti di terapia intensiva - aveva detto dopo un confronto nel pomeriggio di ieri con i vertici del dipartimento regionale per la Salute -. I parametri per dichiarare la 'zona rossa' non sono stati ancora raggiunti ma non escluderei, l'adozione del provvedimento, d'intesa con il sindaco, quale utile misura preventiva per evitare il picco dei positivi al Covid. Il sindaco di Palermo può nel frattempo, se lo ritiene, assumere iniziative restrittive anche sul fronte scolastico".