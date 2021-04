Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta, e Pietraperzia nell'Ennese da domani al 14 aprile diventano zona rossa.

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 1.222 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE GRAFICI DEI CONTAGI)

8:34 - Vaccini, cominciate inoculazioni in chiese in Sicilia

Sono cominciate alle 8 le vaccinazioni anti Covid nelle 300 parrocchie in Sicilia. Sono 5.867 i cittadini, della fascia dai 69 ai 79 anni, che si sono prenotati rispondendo all' iniziativa prevista dal protocollo d'intesa siglato tra il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e la Conferenza episcopale siciliana e che prevede l'utilizzo dei locali delle parrocchie siciliane come "punto vaccinale di popolazione". Lo scopo dell'intesa è di accelerare la campagna di immunizzazione coinvolgendo anche strutture non convenzionali per raggiungere più facilmente le fasce di popolazione anziana. I punti vaccinali presso le parrocchie saranno operativi ininterrottamente fino alle 18.30. Nelle parrocchie di Palermo e Provincia dovrebbero essere vaccinate 1.339 persone , 716 solo nel capoluogo. Anche nella cattedrale di Palermo è stato allestito un centro vaccinale.



8:11 - Scommesse clandestine e violazioni covid: denunce e multe

Nel corso di tre interventi a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto la guardia di finanza ha denunciato tre titolari di esercizi pubblici e un dipendente per esercizio di scommesse clandestine e contestate violazioni amministrative nei confronti di altre dodici persone per violazione delle norme anti Covid. In particolare nella sede di un'associazione ricreativa culturale della città del Longano scoperta un 'attività di raccolta di giochi che non aveva l' autorizzazione di pubblica sicurezza. Nel corso dell'intervento sono state multate 12 persone, per il mancato rispetto delle misure di contenimento per il Covid-19. In un secondo intervento, le Fiamme Gialle hanno sorpreso, all'ingresso di un'edicola, un avventore con in mano la ricevuta della giocata appena conclusa. I militari hanno constatato che il titolare agevolava la raccolta di scommesse su eventi sportivi, tramite siti non autorizzati al gioco in Italia. Analoghe violazioni venivano riscontrate, poi, anche a Milazzo in un "Internet Point" del centro cittadino.



8:09 - Altri tre comuni in zona rossa

Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta, e Pietraperzia nell'Ennese da domani al 14 aprile diventano zona rossa. Ai tre Comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall'ordinanza firmata dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Diventano così 31 i Comuni dell'Isola in zona rossa.