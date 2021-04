Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Lo prevede l'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha disposto lo stesso provvedimento per i comuni di Mojo Alcantara e Solarino

Anche i comuni di Buscemi e Rosolini, entrambi in provincia di Siracusa, diventeranno "zone rosse" da oggi e fino al 14 aprile compreso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:16 - Sicilia, due comuni in provincia di Siracusa diventano zona rossa

8:14 - Oltre quattromila anziani vaccinati in parrochie Sicilia

Ieri 300 parrocchie hanno aderito all'iniziativa, unica in Italia, ai vaccini anti Covid. Secondo i dati diffusi dalle Asp, sono complessivamente oltre quattromila gli anziani che si sono vaccinati. In provincia di Messina sono state vaccinate 428 persone; a Catania sono state in tutto 829; a Siracusa le somministrazioni sono state 275; a Enna 531; a Ragusa 216; su Trapani il dato si attesta sulle 570 somministrazioni. Dato indicativo è quello di Agrigento con 250 dosi. A Palermo, infine, sono stati circa 950 i vaccini somministrati.