Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con un'ordinanza il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato zone rosse per il covid i territori comunali di Biancavilla (Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento).

7:38 - Sicilia, dati falsi su pandemia a Iss: arresti

Avrebbero alterato i dati sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi) diretto all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus. Con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Le accuse sono: falso materiale ed ideologico.

7:17 - Altri quattro comuni in zona rossa

Con un'ordinanza il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato zone rosse per il covid i territori comunali di Biancavilla (Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento). Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore domani fino al 14 aprile. Per tutte le zone rosse vige il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile per raggiungere le secondo abitazioni. Prorogata fino al 6 aprile la zona rossa a Caltanissetta, come da richiesta del sindaco e sulla base della relazione dell'Asp.