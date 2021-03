Terremoto nell’area dell’Etna, scosse a Santa Venerina e Zafferana

L’eruzione dell’Etna

Da ieri sera è in corso un'intensa e prolungata attività parossistica - la sedicesima dal 16 febbraio scorso - dal cratere di Sud-Est dell’Etna, con fontana di lava, trabocchi lavici e l'emissione di una nube eruttiva alta circa 6 chilometri. La cenere, sospinta dal vento, è caduta in direzione Sud-Sudest, raggiungendo anche Catania e provocando la chiusura di un settore dello spazio aereo e della pista dell'aeroporto perché contaminata. Nello scalo è in corso l'attività di pulizia e bonifica.