Eruzione Etna, pioggia di cenere su Zafferana. VIDEO

Dal 16 febbraio sono stati registrati sette eventi parossistici dal cratere di Sudest, che hanno creato non pochi disagi ai centri abitati limitrofi al vulcano, in particolare a quelli sul versante est

Dal 16 febbraio, l’Etna si è reso protagonista di sette eventi parossistici (LA FOTO DALLO SPAZIO), con fontane di lava dal cratere di Sudest che hanno raggiunto anche centinaia di metri d’altezza. Tuttavia, questi fenomeni spettacolari hanno creato non pochi disagi ai centri abitati limitrofi al vulcano, in particolare a quelli sul versante est. Tra questi Zafferana Etnea, su cui si è riversata un’intensa e incessante pioggia di lapilli e cenere lavica, che ha costretto le persone a muoversi dotate di ombrello nonostante il cielo sereno e che ha creato non poche difficoltà anche agli automobilisti in circolazione.