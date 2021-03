Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La distribuzione nelle province vede Palermo con 174 casi, Catania, 121, Messina 26, Siracusa 43,Trapani 15, Ragusa 57, Caltanissetta 52, Agrigento 88, Enna zero

Sono 576 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 22.141 tamponi processati, con un'incidenza di positivi del 2,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:19 - In Sicilia 576 nuovi casi su 22.141 tamponi

Sono 576 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 22.141 tamponi processati, con un'incidenza di positivi del 2,6%. Le vittime sono state 12 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.235. Il numero degli attuali positivi è di 16.720. I guariti sono 3.571. Negli ospedali i ricoverati sono 780, quelli in terapia intensiva sono 123. La distribuzione nelle province vede Palermo con 174 casi, Catania, 121, Messina 26, Siracusa 43,Trapani 15, Ragusa 57, Caltanissetta 52, Agrigento 88, Enna zero.