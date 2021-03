Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Sicilia nelle ultime ore si registrano 515 nuovi contagi a fronte di 19.196 tamponi effettuati, l'incidenza di positivi è del 2,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

In Sicilia nelle ultime ore si registrano 515 nuovi contagi a fronte di 19.196 tamponi effettuati, l'incidenza di positivi è del 2,6%. Le persone attualmente contagiate sono 15.399, di queste 120 sono ricoverate in terapia intensiva, 669 sono negli altri reparti mentre 14.610 si trovano in isolamento presso il proprio domicilio. Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.254. La distribuzione nelle province vede quella di Palermo con 313 casi, seguita da quella di Catania con 90 casi, Messina 23, Siracusa 18, Trapani 21, Ragusa 11, Caltanissetta 19, Agrigento 10 e quella di Enna con 10 contagi.