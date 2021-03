Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Verranno mantenuti operativi tutti i punti di controllo e i drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in Sicilia.

Intanto, ieri in Sicilia si sono registrati 453 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:22 - Musumeci proroga ordinanza, controlli per chi arriva

Verranno mantenuti operativi tutti i punti di controllo e i drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, infatti, ieri la proroga dell'ordinanza dello scorso 12 febbraio. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 5 marzo. Coloro che arriveranno nell'isola sono tenuti a registrarsi sull'apposita piattaforma. Prorogate anche le ulteriori misure di distanziamento. I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a comunicare all'Asp il numero massimo dei clienti che possono essere accolti all'interno dei locali con l'affissione di un cartello all'esterno che dia questa indicazione. Ai centri commerciali è richiesto di munirsi di "contapersone". I titolari degli esercizi pubblici, in accordo con l'Asp e attraverso le associazioni di categoria, possono disporre settimanalmente e su base volontaria l'esecuzione dei tamponi nei drive in disponibili per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

7:19 - Chiuse le scuole di Scicli fino al 4 marzo

Il Sindaco di Scicli, Enzo Giannone, sentiti i Dirigenti Scolastici, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per procedere ad una sanificazione straordinaria di tutti gli edifici scolastici fino a giovedì 4 marzo 2021. Dai risultati dei tamponi rapidi e molecolari effettuati negli ultimi giorni è emerso un numero significativo di casi positivi al Covid-19 tra la popolazione scolastica della città, sia tra gli alunni che tra il personale. Pertanto diverse classi di tre istituti scolastici sono già state poste in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione Medicina Scolastica dell'Asp di Ragusa, su segnalazione dei Dirigenti Scolastici. In questi giorni tutte le scuole rimarranno chiuse all'utenza esterna e gli alunni effettueranno didattica a distanza.