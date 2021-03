Palermo, prenotazione vaccino anti Covid con gli Atm di Poste Italiane

I 156 Atm di Poste Italiane saranno al servizio dei cittadini che rientrano nei target individuati per l’inoculazione delle dosi, ovvero gli over 80 e i docenti under 55

A Palermo e provincia il vaccino anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN SICILIA) si può prenotare anche tramite i Postamat. I 156 Atm di Poste Italiane saranno al servizio dei cittadini che rientrano nei target individuati per l’inoculazione delle dosi, ovvero gli over 80 e i docenti under 55.

Come prenotare il vaccino in Sicilia tramite i canali di Poste Italiane

In Sicilia, ci sono attualmente quattro modi per prenotare il vaccino tramite i canali di Poste Italiane. Si può fare nelle sedi vaccinali attraverso la piattaforma realizzata da Poste Italiane, con il call center, con i Postmat e col nuovo sistema costituito dai portalettere che con i loro palmari, in dotazione per il servizio di recapito, possono effettuare le prenotazioni in base agli slot disponibili.

Del Fante: "Consegnati 5 milioni di kitCovid"

"Quando la vaccinazione sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta, dopo la prima fase dedicata alle categorie protette - spiega Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane -, potrà essere prenotata dai cittadini online, tramite un call center ad hoc, attraverso l'Atm Postamat inserendo la propria tessera sanitaria o tramite i palmari in dotazione ai nostri portalettere". Poi ha aggiunto: "Abbiamo consegnato 5 milioni di kit con siringhe, aghi, diluenti e un milione di dosi di vaccini, soprattutto abbiamo messo a disposizione, in maniera gratuita, una piattaforma di controllo che consente di verificare dov'è questo materiale in tempo reale".