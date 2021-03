Palermo, trovata una bomba a mano anni '50 in un impianto rifiuti

L'ordigno è stato notato durante il ciclo di lavorazione dei rifiuti e in seguito è stato fatto brillare dagli artificieri

Una bomba a mano simile a un ordigno bellico russo degli anni '50 è stata trovata a Bellolampo, la discarica di Palermo, nell'impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti. A quanto si apprende, la bomba, forse abbandonata in un cassonetto, si poteva innescare e creare gravi danni all'impianto. L'ordigno è stato notato durante il ciclo di lavorazione dei rifiuti e in seguito è stato fatto brillare dagli artificieri. Sul ritrovamento sono in corso le indagini dei carabinieri.