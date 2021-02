Etna: fontana lava da cratere di Sud-Est, sesto parossismo in 8 giorni

Intorno alle 22 la fontana di lava ha raggiunto l'altezza di circa 500 metri dall'orlo craterico, mentre la colonna eruttiva di cenere lavica e lapilli si espandeva in verticale per diversi chilometri

Nuovo fenomeno parossistico, il sesto dal 16 febbraio scorso, sull'Etna. Nella serata di ieri un'intesa attività stromboliana con emissione di una fontana di lava ha interessato due bocche aperte all'interno del cratere di Sud-Est, con emissione di cenere di lavica. Presente anche una colata lavica in direzione della desertica Valle del Bove. Intorno alle 22, ha reso noto l'Ingv-Oe di Catania, la fontana di lava ha raggiunto l'altezza di circa 500 metri dall'orlo craterico, mentre la colonna eruttiva di cenere lavica e lapilli si espandeva in verticale per diversi chilometri.