Messina, cima della nave si spezza e colpisce nostromo: morto 61enne

Un uomo di 61 anni, Gaetano Puleo, nostromo e dipendente della compagnia di navigazione Caronte & Tourist, è morto stamattina in un incidente avvenuto mentre era a bordo della motonave Elio, che opera sullo Stretto di Messina. Dalle prime notizie, pare che durante le fasi di approdo al molo Norimberga il marinaio sia stato colpito in pieno da una cima che si è spezzata. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.