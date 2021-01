Incidente sul lavoro, trattore si ribalta: 60enne muore nel Messinese

L'agricoltore stava percorrendo una stradina in pendio di contrada Drizzam, a Patti. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Indagano i carabinieri

Un uomo di 60 anni è morto per le conseguenze di un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Drizzam, a Patti, nel Messinese. La vittima stava percorrendo una strada in pendio quando il trattore su cui si trovava, e con il quale stava trasportando un carro con del concime, si è ribaltato. Sul posto è intervenuto il personale del 118, allertato da passanti, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato inutile. Sull'accaduto indagano i carabinieri.