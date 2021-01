Palermo, caso Open Arms: Salvini nell'aula bunker per l'udienza

Matteo Salvini è nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove è cominciata l'udienza preliminare sul caso Open Arms (COS'È OPEN ARMS E COME LAVORA). La decisione riguarda l'eventuale rinvio a giudizio del leader della Lega, all'epoca dei fatti ministro degli Interni, per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. La vicenda riguarda il blocco dello sbarco dei 107 migranti rimasti a bordo della nave della ong per sette giorni al largo di Lampedusa nell'agosto 2019. Presenti anche numerose parti civili. Imponente il servizio d'ordine nelle zone adiacenti al bunker con traffico limitato e aree transennate anche per stampa e fotografi. Blindate le strade circostanti il bunker dove una decina di manifestanti hanno atteso invano Salvini che ha raggiunto l'aula da un'entrata secondaria.

Le parti civili

L'udienza preliminare cominciata con la richiesta di costituzione delle parti civili. Hanno chiesto di costituirsi sette dei migranti trattenuti a bordo della nave spagnola, Legambiente, Arci, l'associazione Accoglie Rete, Giuristi Democratici, il Ciss, Open Arms, Mediterranea Saving Humans, Cittadinanza Attiva e il comandante dell'imbarcazione spagnola a cui fu impedito l'attracco Reig Creus. Sulle richieste la difesa di Salvini si è rimessa al gup, Lorenzo Jannelli, che sta esaminando gli atti di costituzione. L'accusa è rappresentata dal procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Marzia Sabella e dal pm Gery Ferrara. Tra i migranti che hanno chiesto di costituirsi parte civile ci sono Akambi Animet, nigeriano, Njige Musa, del Gambia, Ochugo Sylvester, nigeriano, Sunday Endurance, nigeriana, Isioma Wasia, nigeriano. Istanze di costituzione sono state presentate anche da Anna Isabel Montes, capomissione della Open Arms, dall'associazione Sud, da Legambiente Sicilia e da Sud Sud Civis.

Open Arms: "Ci auguriamo che sia fatta giustizia"

"Centocinquantuno persone, 21 giorni di attesa, 40 persone evacuate per fragilità fisiche e psichiche - scrive su twitter l'ong Open Arms -. Un rapporto dettagliato di Emergency su condizioni psicologiche a bordo. Qualcuno deve rispondere di tutto questo, ci auguriamo che sia fatta giustizia". Open arms, mentre è in corso, nell'aula bunker di Palermo, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini

Matteo Salvini: "Lo rifarei? Lo rifarò quando tornerò al governo"

"Vengo in Tribunale a Palermo come a Catania, assolutamente a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto - ha detto ieri Salvini a proposito dell'udienza -. Di solito un presunto colpevole rinnega, io rivendico con orgoglio di avere salvato vite. Lo rifarei? No, lo rifarò quando tornerò al governo. Lo dico in anticipo: salvare vite, combattere i trafficanti di essere umani, proteggere i confini e la sicurezza del Paese sono un dovere per un ministro".