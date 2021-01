Covid Sicilia, ipotesi Cts: area rossa per tre settimane

Secondo le indiscrezioni che trapelano, il Comitato avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci. Non si escludono misure diversificate in relazione all’estensione dell’epidemia

La Sicilia in pochi giorni potrebbe diventare area rossa per tre settimane (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN SICILIA). Il Comitato tecnico scientifico, secondo le indiscrezioni che trapelano, dopo le due riunioni di ieri e oggi avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci, in considerazione dell'alto tasso di contagi degli ultimi giorni nell'Isola. Non si escludono misure diversificate in relazione all'estensione dell'epidemia. Ora la parola spetta alla politica.